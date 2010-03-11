Перевод с русского на китайский

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Закрыт6 заявок170 просмотров

Нужно перевести дипломную работу на китайский язык.

В ваших предложениях прошу указывать цену за 1000 знаков и сроки

15 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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