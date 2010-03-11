Есть несколько источников информации - Англоязычные блоги, архитектурные фирмы и тд нужно будет выполнять перевод. Перевод должен быть не дословный, в итоге должны получаться легко читаемые, приятные тексты. Перевод нужно будет добавлять на ...
Перевод с русского на китайский
Нужно перевести дипломную работу на китайский язык.
В ваших предложениях прошу указывать цену за 1000 знаков и сроки
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