Переводы eng-ru для сайта по загородной недвиж.

Есть несколько источников информации - Англоязычные блоги, архитектурные фирмы и тд

нужно будет выполнять перевод. Перевод должен быть не дословный, в итоге должны получаться легко читаемые, приятные тексты.

Перевод нужно будет добавлять на сайт через cms.

В предложении нужна стоимость я думаю 1000 знаков получаемого текста.

Предполагается долгосрочное сотрудничество.