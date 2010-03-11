Перевод на польский язык

Здравствуйте!

Ищу переводчика польского языка (носителя польского языка или билингва, поляка по происхождению) для небольшого проекта по переводу с русского языка на польский текстов общей тематики (общественно-политическая тематика, публицистика). Проект для российского заказчика, статус - потенциальный заказ. Необходимо найти и определить наиболее оптимального исполнителя. Бюро переводов и прочих посредников прошу не беспокоиться. Ваши предложения по цене за одну переводческую страницу и условия по предварительной оплате, а также способу оплаты оставляйте здесь.

P. s. В качестве способа оплаты для нас наиболее приемлемы безналичный расчет на счет ИП или фирмы, PayPal, Moneybookers, Yandex-деньги - на худой конец.