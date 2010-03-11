Перевод характеристики

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Закрыт7 заявок187 просмотров

Нужен срочный перевод характеристики ученика, 2500 символов, рус->англ.

Сразу ставьте, пожалуйста, цену и сроки, чтобы я выбрал вас исполнителем, так же, пожалуйста, оставьте почту, куда выслать исходник.

15 лет назад
afran
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
15 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
15 лет назад

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