Персональный проект для Надежды (veryonehope)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка149 просмотров

Перевод проектной документации по строительству линии электропередач с украинского языка на английский.

В тексте документа большое количество сокращений - не предоставляются, нужно найти самостоятельно.

Объем – 40 281 в двух документах.

Кроме этого, следует перевести комментарии к чертежам в программе AutoCAD, примерный объем 5000 знаков с пробелами.

AutoCAD
15 лет назад
dialect
Елена 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

HQ-Translation
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$200
2 дня
Надя показала себя как профессионал высокого уровня. Взяла на себя функции, которые переводчик, по сути, выполнять и не обязан. Очень понравилось, что при возникновении сложностей не забросила проект, а качественно довела дело до конца. Надя постоянно была на связи, на все вопросы моментально реагировала, хотя наши обсуждения, порой, заканчивались в середине ночи. Перевод безупречен, никаких нареканий. Очень довольны работой Надежды! Если вы хотите сотрудничать с переводчиком, который не подведет ни при каких обстоятельствах, и при этом предоставит вам качественный перевод, можете смело обращаться к Надежде. Вдобавок приобретете прекрасного собеседника.
Елена стала для меня не просто заказчиком,а надежным советчиком и профессионалом своего дела. Огромное спасибо за возможность поработать с тобой! Несмотря на некоторые сложности самого проекта, нам удалось найти удобный для нас обеих выход и поступить правильно. Оплата была произведено без задержек, точно в оговоренный срок :-)

Заявки фрилансеров

HQ-Translation
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод документации en-ru

    Нужно перевести документацию к функциям. Для начала модуль(раздел) Core http://www.amxmodx.org/doc/source/functions/core/index.htm Там около 320 функций, у каждой функции переводить 2-4 предложения. Сколько будет стоит? P.S. На русский

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Технический перевод на анлгиский

    Здравствуйте,в приложении пример каталога в Пдф. Примерно такого плана весь текст. Жду от Вас предложения по цене за одну страницу ворд (1000 символов). Опыт в данной сфере обязателен !

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод на польский язык

    $1000

    Здравствуйте! Ищу переводчика польского языка (носителя польского языка или билингва, поляка по происхождению) для небольшого проекта по переводу с русского языка на польский текстов общей тематики (общественно-политическая тематика, публицистика). Проект для российского ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод характеристики

    Нужен срочный перевод характеристики ученика, 2500 символов, рус-&gt;англ. Сразу ставьте, пожалуйста, цену и сроки, чтобы я выбрал вас исполнителем, так же, пожалуйста, оставьте почту, куда выслать исходник.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переводы eng-ru для сайта по загородной недвиж.

    Есть несколько источников информации - Англоязычные блоги, архитектурные фирмы и тд нужно будет выполнять перевод. Перевод должен быть не дословный, в итоге должны получаться легко читаемые, приятные тексты. Перевод нужно будет добавлять на ...

    Переводы34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод на французский

    $50

    Необходим перевод на грамотный французский краткой биографии соискателя. Объём- 4765 знаков с пробелами. Срок исполнения-до утра понедельника( до 9 по Москве). Пишите стоимость за 1800 знаков с пробелами. Оплата-по факту, по вэбмани или яндекс-деньги.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад