Надо перевести этот обзор http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=263213
Персональный проект для Надежды (veryonehope)
Перевод проектной документации по строительству линии электропередач с украинского языка на английский.
В тексте документа большое количество сокращений - не предоставляются, нужно найти самостоятельно.
Объем – 40 281 в двух документах.
Кроме этого, следует перевести комментарии к чертежам в программе AutoCAD, примерный объем 5000 знаков с пробелами.
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