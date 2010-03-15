Перевод проектной документации по строительству линии электропередач с украинского языка на английский. В тексте документа большое количество сокращений - не предоставляются, нужно найти самостоятельно. Объем – 40 281 в двух документах. ...
Статьи про футбольные бутсы
Перевод статей про футбольные бутсы с английского на русский. 150 рублей за 1000 знаков без пробелов.
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