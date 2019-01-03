Необходимо нарисовать дизайн сайта по чип-тюнингу автомобилей. Сроки окончания работ 04.01.2019 Стоимость 2500 рублей. Приоритет будет отдаваться тем, которые уже работали с данной тематикой. Работа принимается в виде файла в формате PSD. При отписке на проект прикладывайте свои работы. Подробности обсудим ...