Необходимо сверстать лендинг. Сроки окончания работы 25.01.2019 до 10.00 по Мск. Стоимость 2000 рублей. Обязательно кроссбраузерно, адаптивная верстка. Скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Работа принимается в виде набора файлов в формате (.html, css и изображение) При отписке на проект ...
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- $30HTML-верстка50 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Необходимо нарисовать дизайн сайта по чип-тюнингу автомобилей. Сроки окончания работ 04.01.2019 Стоимость 2500 рублей. Приоритет будет отдаваться тем, которые уже работали с данной тематикой. Работа принимается в виде файла в формате PSD. При отписке на проект прикладывайте свои работы. Подробности обсудим ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Необходимо нарисовать дизайн сайта по услугам лидогенерации. Сроки окончания работ 03.01.2019 Стоимость 2500 рублей. Приоритет будет отдаваться тем, которые уже работали с данной тематикой. Работа принимается в виде файла в формате PSD. При отписке на проект прикладывайте свои работы. Подробности обсудим ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад