bumer-31

Мария bumer-31

 
43 годаРоссия/Белгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстальщик

    $30

    Необходимо сверстать лендинг.  Сроки окончания работы 25.01.2019  до 10.00 по Мск. Стоимость 2000 рублей.   Обязательно кроссбраузерно, адаптивная верстка.  Скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url]  Работа принимается в виде набора файлов  в формате (.html, css и изображение)  При отписке на проект ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка50 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн сайта чип-тюнингу автомобилей

    $40

    Необходимо нарисовать дизайн сайта по чип-тюнингу автомобилей.  Сроки окончания работ 04.01.2019  Стоимость 2500 рублей.  Приоритет будет отдаваться тем, которые уже работали с данной тематикой.  Работа принимается в виде файла в формате PSD. При отписке на проект прикладывайте свои работы.  Подробности обсудим ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $40

    Необходимо нарисовать дизайн сайта по услугам лидогенерации.  Сроки окончания работ 03.01.2019  Стоимость 2500 рублей.  Приоритет будет отдаваться тем, которые уже работали с данной тематикой.  Работа принимается в виде файла в формате PSD. При отписке на проект прикладывайте свои работы.  Подробности обсудим ...

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад