Для наполнения сайта http://lemesheva.com.ua/ требуется контент-менеджер и автор СЕО-статей. От вас - продвижение сайта, от меня - гарантированная оплата (сайт мой). Важное замечание: проект только запустился, поэтому отдам предпочтение наиболее оптимальному соотношению цена-качество.