$250
Для моего нового сайта нужны тексты на свадебную тематику. Подбор КС Ваши, уникальность не ниже 95%. Готова выслушать цену и условия. Надеюсь, что сотрудничество состоится.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
12 лет назад
Для моего нового сайта нужны тексты на свадебную тематику. Подбор КС Ваши, уникальность не ниже 95%. Готова выслушать цену и условия. Надеюсь, что сотрудничество состоится.
Для наполнения сайта http://lemesheva.com.ua/ требуется контент-менеджер и автор СЕО-статей. От вас - продвижение сайта, от меня - гарантированная оплата (сайт мой). Важное замечание: проект только запустился, поэтому отдам предпочтение наиболее оптимальному соотношению цена-качество.