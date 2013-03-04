bvgfkf

Ольга bvgfkf

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тексты на сайт свадебного салона

    $250

    Для моего нового сайта нужны тексты на свадебную тематику. Подбор КС Ваши, уникальность не ниже 95%. Готова выслушать цену и условия. Надеюсь, что сотрудничество состоится.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение личного сайта

    Для наполнения сайта http://lemesheva.com.ua/ требуется контент-менеджер и автор СЕО-статей. От вас - продвижение сайта, от меня - гарантированная оплата (сайт мой). Важное замечание: проект только запустился, поэтому отдам предпочтение наиболее оптимальному соотношению цена-качество.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Ole_lukovoe
Татьяна 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Наполнение личного сайта
Всегда приятно работать с Ольгой. Самые лучшие рекомендации.
Спасибо Татьяне за качественную работу. Продолжаем сотрудничество!!
Ответный отзыв
Ole_lukovoe
Татьяна 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$380
10 баллов
11 лет назад
Тексты на сайт свадебного салона
Работаем с Ольгой на постоянной основе, сотрудничеством довольна.
Полностью довольна работой с Татьяной: живые тексты, четкие сроки, полное погружение в тему, дельные советы и внимательное следование ТЗ. Смело могу сказать - это мастер своего дела! Браво!
Ответный отзыв