Общая информация: Необходимо написать торговые стратегии для блога брокера FiNMAX со скриншотами. Оплата: Первые 10 статей - 1,8$ за 1000 символов. Дальше оплата возрастет, если качество будет хорошим. Также вы должны быть готовы подстраиваться под мои рекомендации по ...