Нужно написать курсовую на тему "Разработка ПО АСУ ТП обжиг кирпича" Примеры прилагаю:
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- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать соверменное семейное (генеалогическое, родословное) древо. По всем вопросам в лс. Шаблон прикрепляю:Обработка фотографий34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Общая информация: Необходимо написать статьи для блога брокера IQ Option со скриншотами. Желательно на Английском языке. Оплата: Первые 10 статей - 5$ за 1000 символов. Дальше оплата возрастет, если качество будет хорошим. Также вы должны быть готовы подстраиваться под ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Общая информация: Необходимо написать торговые стратегии для блога брокера FiNMAX со скриншотами. Оплата: Первые 10 статей - 1,8$ за 1000 символов. Дальше оплата возрастет, если качество будет хорошим. Также вы должны быть готовы подстраиваться под мои рекомендации по ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт6 лет назад