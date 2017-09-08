bynaryum

Сергей bynaryum

 
30 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Семейное древо

    Здравствуйте. Нужно создать соверменное семейное (генеалогическое, родословное) древо. По всем вопросам в лс. Шаблон прикрепляю:

    Обработка фотографий34 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер на сайт брокера IQ Option

    Общая информация: Необходимо написать статьи для блога брокера IQ Option со скриншотами. Желательно на Английском языке. Оплата:  Первые 10 статей - 5$ за 1000 символов. Дальше оплата возрастет, если качество будет хорошим. Также вы должны быть готовы подстраиваться под ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер на сайт по бинарным опционам

    $5

    Общая информация: Необходимо написать торговые стратегии для блога брокера FiNMAX со скриншотами. Оплата: Первые 10 статей -  1,8$ за 1000 символов. Дальше оплата возрастет, если качество будет хорошим. Также вы должны быть готовы подстраиваться под мои рекомендации по ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад