c146

Гость c146

 
57 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Очень интересует многосайтовая CMS.

Делаю свою систему управлениями сайтами с модулями:доска объявлений, новости, форум, каталоги, знакомства, работа, тендеры и многое-многое другое.... с единой регистрацией и базами данных по направлениям.

Если есть желание поучаствовать............пишите в приват.

  • Многосайтовая система управления на базе TYPO3

    $10000

    Требуется создание многосайтовой системы управления на базе TYPO3. Количество сайтов - 500. Включает:Доску объявлений, интернет- магазины, Базы данных, Новости, Работа, Торги, Форумы и т.д. Более подробная информация будет выслана подходящим кандидатам.

    Системы управления (CMS)19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен движок сайта

    $500

    Основные функции сайта: А) Доска объявлений по продаже/ покупке/ недвижимости в Москве и Московской облас-ти с возможностями: • Регистрация/изменение учетных данных пользователей • Система управления доступом к системе (login/ logout, доступ к части стра-ниц/функций системы только для зарегистрированных пользователей) Добавление/ редактирование/ ...

    PHPMySQLHTML
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад