Очень интересует многосайтовая CMS.

Делаю свою систему управлениями сайтами с модулями:доска объявлений, новости, форум, каталоги, знакомства, работа, тендеры и многое-многое другое.... с единой регистрацией и базами данных по направлениям.

Если есть желание поучаствовать............пишите в приват.