Требуется создание многосайтовой системы управления на базе TYPO3. Количество сайтов - 500. Включает:Доску объявлений, интернет- магазины, Базы данных, Новости, Работа, Торги, Форумы и т.д. Более подробная информация будет выслана подходящим кандидатам.
Очень интересует многосайтовая CMS.
Делаю свою систему управлениями сайтами с модулями:доска объявлений, новости, форум, каталоги, знакомства, работа, тендеры и многое-многое другое.... с единой регистрацией и базами данных по направлениям.
Если есть желание поучаствовать............пишите в приват.
Действие аккаунта приостановлено!
- $10000Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен логотип для сайта. Подробности при встрече в Москве. Если понравится, то закажу ещё.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Основные функции сайта: А) Доска объявлений по продаже/ покупке/ недвижимости в Москве и Московской облас-ти с возможностями: • Регистрация/изменение учетных данных пользователей • Система управления доступом к системе (login/ logout, доступ к части стра-ниц/функций системы только для зарегистрированных пользователей) Добавление/ редактирование/ ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт17 лет назад