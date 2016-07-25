Тексты, работающие на Ваш бизнес

Рад приветствовать вас у себя на странице!

Меня зовут Геннадий Кайман. Я копирайтер, менеджер, инженер. Образование высшее техническое, а точнее, – окончил автодорожный университет (факультет «автомобили и автомобильное хозяйство»). Поэтому нетрудно догадаться, что любой контент, тем или иным образом связанный с автотранспортом, вы получите от меня освещенный с профессиональной точки зрения. Компетентные обзоры грузовой и легковой автомобильной и специальной техники, автомобилизм профессиональный и любительский, безопасность движения, техническое обслуживание, запчасти и тюнинг – это неполный перечень того, о чем идет речь.

Вместе с тем, в силу, скажем так, уже солидного возраста, имею большой насущный опыт во многих сферах человеческой жизнедеятельности и работе с людьми. Поэтому пишу на самые различные темы. Исключение составляют, пожалуй, только политика, медицина, ну и особо нестандартные направления, требующие специфических знаний.

Профессиональное образование в области пера и клавиатуры получил в Школе Копирайтинга Юлии Волкодав (курсы

«начальный», «специалист», «профессионал»). Там же прошел специализированное обучение созданию одностраничных сайтов (лендингов) «под ключ», то есть – текст, дизайн, верстка. Кстати, по поводу клавиатуры – в совершенстве владею слепым десятипальцевым методом набора текста, окончив в свое время курсы В.В. Шахиджаняна «Соло на клавиатуре» на русском и английском языках.

Обратившись ко мне, в результате вы получаете:

1. Качественные тексты любого вида и любой сложности – от гуманитарных «лирических» статей информационного характера с уникальностью 97-100%, до глубоко технических «сухих» работ с показателями «Антиплагиата» не

менее 90%.

2. SEO-оптимизированные тексты с различными профильными нюансами, выполненные строго по техническому заданию с органично вписанными ключами. Такие статьи будут способны не только поднять ваш сайт в ТОП-10 поисковых систем, но и привлечь внимание потенциальных читателей, увеличивая трафик.

3. Оригинальные и креативные тексты для главных страниц интернет-ресурсов, соответствующих специфике сайтов. Если это уместно, то вы разместите у себя на основной полосе текст с долей юмора или иронии. А при необходимости получите

протокольно-дипломатичную статью, которая подойдет для вашего контингента посетителей.

4. Грамотные продающие тексты, учитывающие все психологические факторы, влияющие на побудительные действия потенциальных покупателей. Вы сможете сами прочувствовать ненавязчивость, и в то же время действенность силы слова в

рекламе вашего продукта.

Почему вам стоит воспользоваться моими услугами?

Всё или, по крайней мере, многое из перечисленного с определенной долей правды в словах и уровнем профессионализма

вам могут предложить многие копирайтеры. Но… почему именно я?

- В моем лице вы получаете спокойного, рассудительного, опытного и трудолюбивого партнера, обеспечивающего любым видом контента ваш бизнес.

- Ответственность на грани фанатизма:

а) обязательно обговариваю (и не нарушаю) сроки выполнения работы;

б) никогда не берусь за невыполнимые для меня по какой-либо причине задачи;

в) в отношениях с заказчиком стараюсь быть честным во всем.

- Всегда готов к конструктивной критике. Хоть это и маловероятно, но в случае необходимости, спокойно отношусь к

обоснованным требованиям доработки текста.

- Никогда не «стою на месте» в плане профессионального совершенствования, применяя различные методики – от чтения «умных» книг, до специализированного обучения.

- Всегда на связи, в любое время готов к плодотворному и взаимовыгодному диалогу.

Итак, вы хотите видеть свой сайт преуспевающим, со стабильно увеличивающимся трафиком, активностью

читателей, репостами, подписками и так далее? Или может быть, вас беспокоит низкий

уровень доходности собственного интернет-ресурса? Тогда добро пожаловать прямо

сейчас: caiman2015@yandex.ru или caiman.text@gmail.com и мы вместе превратим ваши мечты в нашу реальность.