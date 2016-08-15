ElenaSherezdanov

Елена ElenaSherezdanov

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$450
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

justifour
Евгений 
19 лет
5 лет в сервисе
онлайн
$450
8 баллов
3 года назад
Перенос сайта с конструктора Ukit на шаблон wordpress.
WordPress
Поначалу было сложно понять, что от меня хотят, но разобрались.
Заказ выполнен поэтапно. Специалист очень тщательно и ответственно относится к своей работе. Рекомендую.
Ответный отзыв
master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
2 балла
5 лет назад
Реставрация сайта. Провести диагностику
По проекту так и не смогли определиться, чего хотим. В итоге несколько вариантов, и все не то. Проект продолжать не стала, дабы не тратить свое время.
К работе так и не приступили.
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kseofont
47 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Написание кодов для сайта на платформе вордпрес
WordPress
Хороший заказчик, оплата вовремя, даже с небольшим плюсом, общительная и коммуникативная, рекомендую к работе
Ярослав классный. Быстро соображает, море вариантов, работает качественно, еще и подсказывает как сделать. Вообщем все от души. Спасибо огромное. Обязательно еще буду набирать.
Ответный отзыв
c_a_i_m_a_n
56 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
9 лет назад
Описание продаваемой услуги
Отличный заказчик, увлеченный своей работой. С Еленой приятно работать и проект у них просто замечательный. Всем рекомендую для сотрудничества.
Приятно работать с этим человек. Особенно, что встречается в наше время редко, Геннадий любую идею или цель описать очень глубоко и с чувством. Его тексты легко читаемы, а также он умудряется заложить в подсознание читателя ту мысль которую преследует заказчик. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Разработка логот. и фирм. стиля (бренд) для центров детского развития
Спасибо Елене за отличный проект. всегда на связи, приятна в общении.
Антон благодарна за такой разносторонний подход в моему заказу. Все выполнено в краткие сроки, с изюминкой, в логотипе и стиле подчеркнута та идея, которую мы хотим воплотить "Уникальные дети". Благодарю. Обязательно обращусь еще не раз.
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