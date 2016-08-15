ElenaSherezdanov

Требуется подключить систему быстрых платежей (СБП) к сайту www.uniq-kids.ru для автоматического выставления оплат через QR-коды. Необходима интеграция с банком ПСБ для упрощения процесса оплаты пользователями.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо настроить продвижение сайта через Google и Yandex карты. Включает в себя подтверждение, настройку трафика на сайт и оптимизацию для поисковых систем. Ожидается работа с картами для увеличения видимости и привлечения посетителей.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо провести проверку выполненной работы специалиста по заданному списку. Включает исправление дефектов в настройке продвижения. Ожидается внимательное отношение к деталям и качественное выполнение задания.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить перенос сайта с конструктора Ukit на шаблон WordPress. Задача включает выбор подходящего шаблона, перенос всех данных, включая графику и информационные настройки, а также подготовку к интеграции с 1С, CRM системами и платежными системами.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Продвижение сайта. Постинг по форумам, подъем общих показателей сайта, ссылочную массу, повышение в выдаче по запросам.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение сайтов постинг по форумам, повышение в выдаче по запросам.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо продвинуть сайт. Настроить SEО. Контекстная реклама. Цель быть на первой странице яндекс и гугл. Также быть на картах яндекс и гугл.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Создание, настройка и ведение рекламных кампаний в yandex.direct, Google Adwords. +РСЯ сайт www.uniq-kids.ru Срок настройки 4-5 дней.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать платформу: 1. Личные кабинеты 2. Игры (воспроизведение определенной последовательности). 3. Вход на платформу (с учетом разного возраста). 4. Автоматическая диагностика. 5. Назначение дз, по результатам диагностики. 6. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Необходимо внести несколько изменений на готовый шаблон. www.uniq-kids.ru: 1. На закладке программы при наведении стоит малиновый квадрат его убрать и сделать при на ведение размытость фото в рамках круга 2. На закладке родители: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимы услуги по раскрутке группы в контакте. В работу входят: увеличение численности участников группы-только целевая аудитория, раскрутка услуг группы (как вариант репост в других группах), продвижение, размещение в группе новостей (опять таки тематических): полезные статьи, ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо составить текст для предложения услуги взрослым людям к средних компаниях. Данный продукт является инновационной методикой (техникой) для развития навыка-максимальной скорости обработки информации. Также нужно составить текст для детского курса "Скорочтение и нестандартное мышление" ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать сочетаемое название с логотипом для центров детского развития с учетом следующего: данные центры занимаются с детьми от 4-х лет до 16-ти по самым современным методикам. Логотип должен соответствовать тенденциям, должен хорошо быть узнаваемым ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад