Отрисовать логотип на основе готовой концепции. Работа нужна очень качественная. Портфолио и отзывы смотрю внимательно, предоставлю ТЗ и говорить о бюджете буду только в случае если они понравятся.
- $500Логотипы и Знаки78 заявокЗакрыт16 лет назад
1 сайт по строительству: Сделать дизайн (как пример www.eremont.ru), установить и настроить на хостинг CMS (хостинг в zenon.ru, ттх тарифа http://www.host.ru/prices/hosting/raboch.html, создать все разделы, страницы, и наполнить информацией из заготовок в ворде, картинок, прайс-листа в ...Сайты «под ключ»49 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен опытный разработчик(ки) CMS, умеющий слушать и задавать нужные вопросы. Задачи: 1. Есть концепция желаемой CMS, нужно сделать из этого полный документированный проект, тоесть дополнить, скорректировать (поняв проанализировать и предложить технологические решения), описать человеческим языком все детали. ...Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт18 лет назад