cat000000

Михаил cat000000

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Занимаюсь разработкой на Python.

Имею обширный опыт

  • Кроссплатформенная десктоп разработка (Qt)
  • Парсинг сайтов (Grab)
  • Django (коммерция, mezzanine, REST api)
  • Боты telegram

Отзывы заказчиков

alex_miranov
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Небольшой сайт проверки анонимности
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alex_miranov
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Сайт по определнению IP
Linux
Очень благодарен за помощь Михаилу. Хочу сказать, что он прекрасный специалист, который знает свое дело и ещё очень замечательный человек. Вообще, с душей подошел к выполнению проекта, по ходу предлагал свои варианты, улучшал функционал. Так же консультировал по всем возникающим вопросам, от выбора сервера, до того, как самому в будущем внести настройки на сервере. Всегда был на связи и вообще, было очень приятно общаться. Махаил, ещё раз спасибо Вам огромнейшее за помощь!!!
Классный заказчик, адекватная постановка задачи, всегда онлайн. Более чем достойная оплата.
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