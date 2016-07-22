Занимаюсь разработкой на Python.
Имею обширный опыт
- Кроссплатформенная десктоп разработка (Qt)
- Парсинг сайтов (Grab)
- Django (коммерция, mezzanine, REST api)
- Боты telegram
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
10 баллов
9 лет назад
Linux
Очень благодарен за помощь Михаилу. Хочу сказать, что он прекрасный специалист, который знает свое дело и ещё очень замечательный человек. Вообще, с душей подошел к выполнению проекта, по ходу предлагал свои варианты, улучшал функционал. Так же консультировал по всем возникающим вопросам, от выбора сервера, до того, как самому в будущем внести настройки на сервере. Всегда был на связи и вообще, было очень приятно общаться. Махаил, ещё раз спасибо Вам огромнейшее за помощь!!!
Ответный отзыв
Классный заказчик, адекватная постановка задачи, всегда онлайн. Более чем достойная оплата.