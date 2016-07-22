alex_miranov

Здравствуйте друзья! Есть сайт http://proiptest.com/ который висит на linux и django, выдает некоторые результаты. Нужно эти результаты оформить простенько, без наворотов. В целом нужно сверстать 4 страницы простенького сайтика, без всяких CMS ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте друзья! Необходимо написать небольшой сайт проверки анонимности, что-то типа такого prnt.sc/bozqoj (скрин с сайта 2ip.ru/privacy/ , кнопка "Проверить" ) Дизайн особо не нужен, главное чтобы пользователь перешел на сайт и увидел на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, сразу к делу. Необходимо создать и разместить простенький сайт по определению IP, типа этого https://geoiptool.com/ru/ , или такого формата http://www.geoip.co.uk/ Базы использовать бесплатные Какие элементы нужно определить: IP ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
9 лет назад
DjangoLinux
Спасибо Алексу за интересную задачу. Алекс - отличный заказчик. Очень грамотная постановка задачи, всегда на связи, приятный в общении. Оплата моментальная. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Игорем. Грамотный специалист, всегда на связи, все четко выполнил в соответствии с ТЗ. Хороший человек, очень приятен в общении, буду сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую!
$1
10 баллов
9 лет назад
Linux
Классный заказчик, адекватная постановка задачи, всегда онлайн. Более чем достойная оплата.
Ответный отзыв
Очень благодарен за помощь Михаилу. Хочу сказать, что он прекрасный специалист, который знает свое дело и ещё очень замечательный человек. Вообще, с душей подошел к выполнению проекта, по ходу предлагал свои варианты, улучшал функционал. Так же консультировал по всем возникающим вопросам, от выбора сервера, до того, как самому в будущем внести настройки на сервере. Всегда был на связи и вообще, было очень приятно общаться. Махаил, ещё раз спасибо Вам огромнейшее за помощь!!!