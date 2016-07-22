alex_miranov

Очень благодарен за помощь Михаилу. Хочу сказать, что он прекрасный специалист, который знает свое дело и ещё очень замечательный человек. Вообще, с душей подошел к выполнению проекта, по ходу предлагал свои варианты, улучшал функционал. Так же консультировал по всем возникающим вопросам, от выбора сервера, до того, как самому в будущем внести настройки на сервере. Всегда был на связи и вообще, было очень приятно общаться. Махаил, ещё раз спасибо Вам огромнейшее за помощь!!!