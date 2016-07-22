alex_miranov

Алекс Миранов alex_miranov

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка сайта, 4 страницы, без CMS, Django

    Здравствуйте друзья!  Есть сайт http://proiptest.com/ который висит на linux и django, выдает некоторые результаты.  Нужно эти результаты оформить  простенько, без наворотов. В целом нужно сверстать 4 страницы простенького сайтика, без всяких CMS ...

    DjangoLinux
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Небольшой сайт проверки анонимности

    Здравствуйте друзья!  Необходимо написать небольшой сайт проверки анонимности, что-то типа такого prnt.sc/bozqoj  (скрин с сайта 2ip.ru/privacy/ , кнопка "Проверить" )  Дизайн особо не нужен, главное чтобы пользователь перешел на сайт и увидел на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт по определнению IP

    Добрый день, сразу к делу. Необходимо создать и разместить простенький сайт по определению IP, типа этого https://geoiptool.com/ru/ , или такого формата http://www.geoip.co.uk/ Базы использовать бесплатные   Какие элементы нужно определить: IP ...

    Linux
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

inaumov
Игорь 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 отзывов(-3)
$50
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта, 4 страницы, без CMS, Django
DjangoLinux
Спасибо Алексу за интересную задачу. Алекс - отличный заказчик. Очень грамотная постановка задачи, всегда на связи, приятный в общении. Оплата моментальная. Рекомендую всем!
Очень доволен сотрудничеством с Игорем. Грамотный специалист, всегда на связи, все четко выполнил в соответствии с ТЗ. Хороший человек, очень приятен в общении, буду сотрудничать и в дальнейшем. Рекомендую!
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cat000000
Михаил 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Сайт по определнению IP
Linux
Классный заказчик, адекватная постановка задачи, всегда онлайн. Более чем достойная оплата.
Очень благодарен за помощь Михаилу. Хочу сказать, что он прекрасный специалист, который знает свое дело и ещё очень замечательный человек. Вообще, с душей подошел к выполнению проекта, по ходу предлагал свои варианты, улучшал функционал. Так же консультировал по всем возникающим вопросам, от выбора сервера, до того, как самому в будущем внести настройки на сервере. Всегда был на связи и вообще, было очень приятно общаться. Махаил, ещё раз спасибо Вам огромнейшее за помощь!!!
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