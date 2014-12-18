Доброго времени суток! Есть некий стенд, который будет выдавать листовки размера а5 и показывать кол-во выданных листовок на экране, а так же общее кол-во выданных листовок с 12 стендов, все эти стенды будут ...
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- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! Есть программа для фотокабины и инстапринтера, которая работает с купюроприемником, нужно выявить баги и исправить их. Проект для жителей Москвы. Подробности с кандидатами и кто ...Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $800
Нужно разработать ПО для фотокабины с камерой canon и принтером dnp ds-rx-1. Так же отправку статистики на сервер. Подробное ТЗ вышлю кандидатам. Сроки 10 дней.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать плагин для юнити (делаем мобильное приложение ) Сделать нужно сегодняМобильные приложения1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Задача: уменьшить размер видео роликов, записанных с камеры мобильного устройства, перед отправкой их на сервер. Требуется: или найти способы писать видео с меньшим весом или перекодировать видео на мобильном ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт10 лет назад