cheiwe

Jazz Александр/ cheiwe

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Дизайн, Режиссура, Видеопроизводство, WEB.

Сертифицированый специалист по лецинзированию и дестрибьюции п.о. корпорации Microsoft.

Владение компьютером: Опытный пользователь

Сертефицированый специалист Adobe Production, Web

П.О.:

MS Word, MS Excele, MS Front Page

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Encore, Adobe In Design, Adobe Audition,

Corel Draw (приоритет в вёрстке), Vegas video; Adobe-Macromedia Flash (анимация)

Моделирование 3D:

Maya, Studio Tools, Poser.

Прочее:

Разработка интерактивных и медиа приложений, концепт программ.

Подготовка оригинал макетов к печати, производству. Написание PostScrip, Спуск, цветокоррекция, ретушь, фотомонтаж, попиксельарт, вебдизайн.

Разработка фирменого стиля, логотипов.

Работа на Outsource'е в свере медиапродукции (текстурирование, локализация и т.п.) разработка интерактивных приложений, проектирование выставочных стендов, фотосъёмка.

Участник конференции Maya user meeting, IBM Websphere.

  • Анимированный баннер для главной страницы.

    $2500

    Необходимо сделать анимированный баннер главной страницы по принципу действия схожий с титульным интро на http:\\nvidia.com Подробнее: существуют 7 продуктов, опсиание каждого из которых последоватеьно сменяют друг-друга. при этом для каждого из продуктов демонстрируется анимация демонстрирующая ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль открыток для DLE, аналогично cards.mail.ru

    $250

    Необходимо написать модуль сервиса отсылки открыток в целом похожего на http://cards.mail.ru/ для движка CMS DLE Необходим каталог, формы отправки, просмотра открыток и анимации, а так же администрирование каталогов и отрыток. Т.З. в приложении

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модуль сервиса открыток для DLE

    Необходимо написать модуль сервиса отсылки открыток практически идентичного http://cards.mail.ru/ для движка CMS DLE Необходим каталог, формы отправки, просмотра открыток и анимации, а так же администрирование каталогов и отрыток. Смотрите наброски. Предлагайте варианты.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3D - Модель автомобиля.

    Модель автомобиля на основе чертежей или фотографий заказчика (в основном ретро). Детализация высокая. Качество аналогично моделям DOSCH и Evermotion. Желательно в Maya (не кретично, но всё же). В дальнейшем возможен постоянный поток аналогичных заказов. Пишите Ваши предложения на 1 модель, ...

    3D-графика27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа подсчёта результатов соревнований

    $10

    Срочно!!!! Суть задания: к сегодняшнему вечеру, , в крайнем случае к вечеру воскресенья нужно написать программу подсчёта результатов соревнований. Только на Visual Basic. Это мне нужно для учёбы, НЕ для коммерческого использования, а только для ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист PYTHON

    Программист Python: молодой команде разработчиков интерактивных приложений. Желательно проживание Москва или М.О. Возможно удаленное сотрудничество на первое время. • Знание основ жизненного цикла разработки игр, включая планирование, реализацию и процессы сдачи этапов. • Превосходное знание Python; • Основы ...

    Python
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Моделер Maya или 3Ds Max.

    Моделлер: молодой команде разработчиков интерактивных приложений. Желательно проживание Москва или М.О. Возможно удаленное сотрудничество на первое время. •Отличное знание Maya или 3DsMax- низкополигональное и высокополигональное моделирование, оснастка персонажа; • Навыки текстурирования, составление карты текстур. • Анимация и визуализация ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • J2ME программист

    Здравствуйте! Приглашаю J2ME программиста к сотрудничеству в создании нескольких мобильных проектов (игры). Сам я отвечаю за графику, работы до продажи контент провайдеру не оплачиваются. Т.е. работаем на энтузиазме. Если Вам это интересно, прошу писать в почту. ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад