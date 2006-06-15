Необходимо сделать анимированный баннер главной страницы по принципу действия схожий с титульным интро на http:\\nvidia.com Подробнее: существуют 7 продуктов, опсиание каждого из которых последоватеьно сменяют друг-друга. при этом для каждого из продуктов демонстрируется анимация демонстрирующая ...
Дизайн, Режиссура, Видеопроизводство, WEB.
Сертифицированый специалист по лецинзированию и дестрибьюции п.о. корпорации Microsoft.
Владение компьютером: Опытный пользователь
Сертефицированый специалист Adobe Production, Web
П.О.:
MS Word, MS Excele, MS Front Page
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Encore, Adobe In Design, Adobe Audition,
Corel Draw (приоритет в вёрстке), Vegas video; Adobe-Macromedia Flash (анимация)
Моделирование 3D:
Maya, Studio Tools, Poser.
Прочее:
Разработка интерактивных и медиа приложений, концепт программ.
Подготовка оригинал макетов к печати, производству. Написание PostScrip, Спуск, цветокоррекция, ретушь, фотомонтаж, попиксельарт, вебдизайн.
Разработка фирменого стиля, логотипов.
Работа на Outsource'е в свере медиапродукции (текстурирование, локализация и т.п.) разработка интерактивных приложений, проектирование выставочных стендов, фотосъёмка.
Участник конференции Maya user meeting, IBM Websphere.
- $2500Анимация8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо написать модуль сервиса отсылки открыток в целом похожего на http://cards.mail.ru/ для движка CMS DLE Необходим каталог, формы отправки, просмотра открыток и анимации, а так же администрирование каталогов и отрыток. Т.З. в приложенииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать модуль сервиса отсылки открыток практически идентичного http://cards.mail.ru/ для движка CMS DLE Необходим каталог, формы отправки, просмотра открыток и анимации, а так же администрирование каталогов и отрыток. Смотрите наброски. Предлагайте варианты.Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Модель автомобиля на основе чертежей или фотографий заказчика (в основном ретро). Детализация высокая. Качество аналогично моделям DOSCH и Evermotion. Желательно в Maya (не кретично, но всё же). В дальнейшем возможен постоянный поток аналогичных заказов. Пишите Ваши предложения на 1 модель, ...3D-графика27 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Срочно!!!! Суть задания: к сегодняшнему вечеру, , в крайнем случае к вечеру воскресенья нужно написать программу подсчёта результатов соревнований. Только на Visual Basic. Это мне нужно для учёбы, НЕ для коммерческого использования, а только для ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Реализация вывода новостей на главную, а так же добавление дополнительного поля\полей к характеристикам товаров. Подробнее письмом. Срочно! Пишите на [email protected]Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Программист Python: молодой команде разработчиков интерактивных приложений. Желательно проживание Москва или М.О. Возможно удаленное сотрудничество на первое время. • Знание основ жизненного цикла разработки игр, включая планирование, реализацию и процессы сдачи этапов. • Превосходное знание Python; • Основы ...Разработка игрнет заявокЗакрыт17 лет назад
Моделлер: молодой команде разработчиков интерактивных приложений. Желательно проживание Москва или М.О. Возможно удаленное сотрудничество на первое время. •Отличное знание Maya или 3DsMax- низкополигональное и высокополигональное моделирование, оснастка персонажа; • Навыки текстурирования, составление карты текстур. • Анимация и визуализация ...Разработка игрнет заявокЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Приглашаю J2ME программиста к сотрудничеству в создании нескольких мобильных проектов (игры). Сам я отвечаю за графику, работы до продажи контент провайдеру не оплачиваются. Т.е. работаем на энтузиазме. Если Вам это интересно, прошу писать в почту. ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт18 лет назад