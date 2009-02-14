Анимированный баннер для главной страницы.

Нужна анимированная камасутра без пошлостей, без цензуры. Главные герои могут быть кто угодно ( гномики, люди, эльфы, роботы ) главное что бы не было пошлого, но в тоже время все было понятно для реалоьной жизни. Надо все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать анимированный баннер главной страницы по принципу действия схожий с титульным интро на http:\\nvidia.com
Подробнее: существуют 7 продуктов, опсиание каждого из которых последоватеьно сменяют друг-друга. при этом для каждого из продуктов демонстрируется анимация демонстрирующая продукт "изнутри", продолжительностью несоколько десятков секунд (не очень сложная). Кроме для каждого из продуктов выволится ряд линков на видеоролики, находящиеся на сервере.
общая стилистика баннера и анимации должны быть похожи на интерфейс и анимацию меню оболочки HTC Touch Flo.
В дальнейшем понадобится сделать несколько видеороликов, о кот. упоминалось выше.
Интересуют кандидаты проживающие исключительно в Москве.
Пишите на : [email protected]
В теме укажите: banner
Расскажите о себе, своё предложение и сколько хотите. =)
Обязательно давайте сылки на свои работы, в письмо вкладывать ничего не нужно. Без ссылок на примеры примеры работ предложения не рассматриваются.
На сообщения опубликованные тут не отвечаю!!!!
- Похожие заказы
- Анимация12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Необходимо поправить архивы .fla после декомпиляции. Обще количество 18 архивов.Не интересует простая декомпиляция, даю 1 файл на пробу, после проверки заключаю сделку и высылаю остальные.Анимация9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Онлайн магазин по продажам видео футажей для VJ ищет новых производителей клипов. - клипы качеством сравнимым с QT Foto JPG 75%-100% - клипы продолжительностью 10-30 сек., макс. 1 мин, желательно LOOP - размеры SD800x600, PAL720x576, HD720, HD1080 - если ...Анимация3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно нарисовать многосерийный мультик на Flash. Длительностью минут по 5, кол-во мультфильмов пока не известно. от нас : сценарий и пример стиля. от вас : полная прорисовка персонажей, отписать в комментариях стоимость первой флэшки и последующих, ссылка на ...Анимация19 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Сделать клипы во флеш по конкретному заданию. Четыре персонажа. Требования: знание флэш, знание анимации человекоподобных, анимация лиц. Подробности письмом или в icq. Претенденты обязательно пришлите ваши работы. Оплата за персонаж.Анимация5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нам для 5-10 проектов необходим простой флэш плэйер с возможностью обновления дизайна посредством указания цвета в текстовом файле и нескольких картинок, фиксированных по размерам и разрешению. 1. Он должен грузить видеоролики из папки если он размещен на ...Анимация3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть статическая нарисованная картинка дерева. Ее надо анимировать - сделать эффект ветра, т.е. дерево немного качаетс и слетают листья. Надо сделать на Флеш и вставить на сайт. Причем если флеша у пользователя нет - должна ...Анимация1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Есть проект. Нужно реализовать анимацию из серии "прогуляйся по дому виртуально". Подобно такой как в приложение. Только это будет 5-и этажное здание, на каждом этаже планировка одинаковая. Также нужно будет проиллюстрировать мебель, и сделать так чтобы её ...Анимация9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Ищу хорошего специалиста по флэш анимации. Работа в векторной и растровой графике, а также их комбинация. На выходе- анимиованные флэш ролики высокого качества согласно ТЗ заказчика.Анимация1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужна анимация футбольного пенальти в верхний левый угол воротАнимация6 заявокЗакрыт15 лет назад