Анимированный баннер для главной страницы.

Необходимо сделать анимированный баннер главной страницы по принципу действия схожий с титульным интро на http:\

vidia.com

Подробнее: существуют 7 продуктов, опсиание каждого из которых последоватеьно сменяют друг-друга. при этом для каждого из продуктов демонстрируется анимация демонстрирующая продукт "изнутри", продолжительностью несоколько десятков секунд (не очень сложная). Кроме для каждого из продуктов выволится ряд линков на видеоролики, находящиеся на сервере.

общая стилистика баннера и анимации должны быть похожи на интерфейс и анимацию меню оболочки HTC Touch Flo.

В дальнейшем понадобится сделать несколько видеороликов, о кот. упоминалось выше.

Интересуют кандидаты проживающие исключительно в Москве.

Пишите на : [email protected]

В теме укажите: banner

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