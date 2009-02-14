Анимация, нужна анимированная камасутра

Нужна анимированная камасутра без пошлостей, без цензуры.

Главные герои могут быть кто угодно ( гномики, люди, эльфы, роботы ) главное что бы не было пошлого, но в тоже время все было понятно для реалоьной жизни.

Надо все сделать весело и красочно.

Надо около 35-40 анимаций.