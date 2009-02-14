Анимация, нужна анимированная камасутра

Нужен мультфильм/серия мультфильмов.... на тему такси... для службы такси.... Бюджет небольшой... но в дальнейшем....посмотрим... Жду предложений и примеров работ... [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна анимированная камасутра без пошлостей, без цензуры.
Главные герои могут быть кто угодно ( гномики, люди, эльфы, роботы ) главное что бы не было пошлого, но в тоже время все было понятно для реалоьной жизни.
Надо все сделать весело и красочно.
Надо около 35-40 анимаций.
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