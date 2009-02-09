Анимировать статическую картинку дерева

Есть статическая нарисованная картинка дерева. Ее надо анимировать - сделать эффект ветра, т.е. дерево немного качаетс и слетают листья. Надо сделать на Флеш и вставить на сайт. Причем если флеша у пользователя нет - должна отображаться статическая картинка. Пока весь ролик не загрузился, также должна быть сперва статическая картинка.

Возможно придется менять верстку сайта, чтобы сделать требуемый эффект.

Интересует приблизительная стоимость. От Вас портфолио - обязательно.