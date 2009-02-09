Анимировать статическую картинку дерева

Нужен мультфильм/серия мультфильмов.... на тему такси... для службы такси.... Бюджет небольшой... но в дальнейшем....посмотрим... Жду предложений и примеров работ... [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть статическая нарисованная картинка дерева. Ее надо анимировать - сделать эффект ветра, т.е. дерево немного качаетс и слетают листья. Надо сделать на Флеш и вставить на сайт. Причем если флеша у пользователя нет - должна отображаться статическая картинка. Пока весь ролик не загрузился, также должна быть сперва статическая картинка.
Возможно придется менять верстку сайта, чтобы сделать требуемый эффект.
Интересует приблизительная стоимость. От Вас портфолио - обязательно.
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