Мультфильмы под заказ

Необходимо создать флеш анимацию для сайта www.qip.info. Вся информация в прикрепленном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен мультфильм/серия мультфильмов.... на тему такси... для службы такси....
Бюджет небольшой... но в дальнейшем....посмотрим...
Жду предложений и примеров работ...
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