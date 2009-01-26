Флеш ролик для qip.info

Вот видео ролик. http://31110000.info/12.MPG http://31110000.info/12.rar По нему нужно сделать по кадровую анимацию. Движения примитивные, но должны быть абсолютно реалистичны, прямо как на видео. Вот пример http://www.weblancer.net/users/ze4yr/portfolio/249470.html#item нужны такие реальные движения. подробности по ICQ 477404, MSN [email protected] Всем удачи)