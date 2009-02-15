Работа для специалиста по флэш анимации

Спасибо, Сергей! Работа выполнена очень качественно, профессионально, в срок и не дорого! Это именно то, что мне было нужно! Еще раз большое спасибо!!! Вне всякого сомнения буду обращаться к Вашим услугам и не раз!!! И знакомым своим Вас порекомендую! С уважением- О.В.