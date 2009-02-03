Виртуальный тур по дому.

Есть проект. Нужно реализовать анимацию из серии "прогуляйся по дому виртуально". Подобно такой как в приложение.

Только это будет 5-и этажное здание, на каждом этаже планировка одинаковая.

Также нужно будет проиллюстрировать мебель, и сделать так чтобы её можно было ставить в этом проекте.

Весь дом целиком и по этажам отрисован в autocad, нужно будет всё красиво обработать в фотошопе.

Не пишите в ЛС, пишите сюда свою цену, сроки , вопросы.

Такой проект должен делаться командой программистов и дизайнером, по-этому будет очень хорошо если у Вас есть хорошая команда.

Показывайте примеры подобных работ.

Приложение:

http://www.domywstylu.eu/files/Bachus_b.exe