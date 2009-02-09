Флеш-плейер

АнимацияЗакрыт3 заявки438 просмотров
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Нам для 5-10 проектов необходим простой флэш плэйер с возможностью обновления дизайна посредством указания цвета в текстовом файле и нескольких картинок, фиксированных по размерам и разрешению.

1. Он должен грузить видеоролики из папки

если он размещен на странице, то черпает переменную из строки

например:

index.php?id=porno&type=avi

и ты грузишь в видео плейере файл из папки

video/porno.avi

2. он должен поддерживать скины

то есть его оформление должно грузить из папки картинки и из текстового файла настройки

video/sys/

1. размер окантовки

2. её цвет

3. цвет фона ролика перед его загрузкой

4. кнопка проиграть (большая) на этом фоне (картинка)

5. картинка фон нижней панели (картинка)

6. картинка фон ползунка громкости

7. цвет ползунка громкости

6. картинка отключена громкость

7. цвет надписи времени проигрывания

8. цвет надписи названия видеоролика

9. шрифт надписей

3. из функций:

а) возможность проигрывания - паузы

б) вкл/выкл громкости + её регулирование

в) время просмотра ролика

Можно не с нуля а на базе какого-либо бесплатного.

15 лет назад
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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