Мульт на Flash

Нужно нарисовать многосерийный мультик на Flash.

Длительностью минут по 5, кол-во мультфильмов пока не известно.

от нас : сценарий и пример стиля.

от вас : полная прорисовка персонажей, отписать в комментариях стоимость первой флэшки и последующих, ссылка на прошлые работы в мультипликации.

пока стиля нету, поэтому делайте оценку на среднее качество.

Писать в личку и на мыло - не нужно, будем смотреть стоимость, опыт.. потом свяжемся сами.

Спасибо.