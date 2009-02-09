Видеоклипы для showfootage.com

Онлайн магазин по продажам видео футажей для VJ ищет новых производителей клипов.

- клипы качеством сравнимым с QT Foto JPG 75%-100%

- клипы продолжительностью 10-30 сек., макс. 1 мин, желательно LOOP

- размеры SD800x600, PAL720x576, HD720, HD1080

- если Вы на пришлёте клипы в HD1080, мы их переделаем в HD720 и в SD и поместим все 3 клипа в магазин

- кроме того каждый клип кодируется нами в 4 кодека QT, MPEG2, WMV, MPEG4

- клипы можно присылать по FTP или по почте на DVD

- Вы получаете 50% от каждой продажи Вашего клипа

- Оплата производится в конце каждго месяца (PayPal, moneybookers.com)

- цены и остальную информацию (terms and conditions) можно найти на сайте showfootage.com

Присылайте ссылки на примеры работ через контактный формуляр на сайте showfootage.com