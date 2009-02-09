Swi to fla

Есть проект. Нужно реализовать анимацию из серии "прогуляйся по дому виртуально". Подобно такой как в приложение. Только это будет 5-и этажное здание, на каждом этаже планировка одинаковая. Также нужно будет проиллюстрировать мебель, и сделать так чтобы её ...