Swi to fla

$500
АнимацияЗакрыт9 заявок354 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Необходимо поправить архивы .fla после декомпиляции. Обще количество 18 архивов.Не интересует простая декомпиляция, даю 1 файл на пробу, после проверки заключаю сделку и высылаю остальные.

15 лет назад
ecuadinamica
Georgiy Branec 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Мультфильмы под заказ

    Нужен мультфильм/серия мультфильмов.... на тему такси... для службы такси.... Бюджет небольшой... но в дальнейшем....посмотрим... Жду предложений и примеров работ... [email protected]

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Видеоклипы для showfootage.com

    $250

    Онлайн магазин по продажам видео футажей для VJ ищет новых производителей клипов. - клипы качеством сравнимым с QT Foto JPG 75%-100% - клипы продолжительностью 10-30 сек., макс. 1 мин, желательно LOOP - размеры SD800x600, PAL720x576, HD720, HD1080 - если ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Мульт на Flash

    Нужно нарисовать многосерийный мультик на Flash. Длительностью минут по 5, кол-во мультфильмов пока не известно. от нас : сценарий и пример стиля. от вас : полная прорисовка персонажей, отписать в комментариях стоимость первой флэшки и последующих, ссылка на ...

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash Мультипликация.

    $1000

    Сделать клипы во флеш по конкретному заданию. Четыре персонажа. Требования: знание флэш, знание анимации человекоподобных, анимация лиц. Подробности письмом или в icq. Претенденты обязательно пришлите ваши работы. Оплата за персонаж.

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш-плейер

    Нам для 5-10 проектов необходим простой флэш плэйер с возможностью обновления дизайна посредством указания цвета в текстовом файле и нескольких картинок, фиксированных по размерам и разрешению. 1. Он должен грузить видеоролики из папки если он размещен на ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анимировать статическую картинку дерева

    Есть статическая нарисованная картинка дерева. Ее надо анимировать - сделать эффект ветра, т.е. дерево немного качаетс и слетают листья. Надо сделать на Флеш и вставить на сайт. Причем если флеша у пользователя нет - должна ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Виртуальный тур по дому.

    Есть проект. Нужно реализовать анимацию из серии "прогуляйся по дому виртуально". Подобно такой как в приложение. Только это будет 5-и этажное здание, на каждом этаже планировка одинаковая. Также нужно будет проиллюстрировать мебель, и сделать так чтобы её ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа для специалиста по флэш анимации

    $50

    Ищу хорошего специалиста по флэш анимации. Работа в векторной и растровой графике, а также их комбинация. На выходе- анимиованные флэш ролики высокого качества согласно ТЗ заказчика.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Пенальти

    Нужна анимация футбольного пенальти в верхний левый угол ворот

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Флеш ролик для qip.info

    Необходимо создать флеш анимацию для сайта www.qip.info. Вся информация в прикрепленном файле.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад