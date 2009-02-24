ecuadinamica

Georgiy Branec ecuadinamica

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Прописать правильно класс в шаблоне Joomla.

    Прописать правильно класс для рамки для всех изоображений, вставляемых в контент Joomla, чтобы изображение после применения класса не вылезало за пределы страницы, не налезало на текст и т.д. также возможно исправить другие ошибки, отображение ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка компонента, желательно Joomla

    Необходим компонент для сайта школы со следующими функциями: Пользователь-ученик может войти в свой личный раздел, где может видеть свои оценки, задания, замечания и т.д. без возможности редактирования. Другие пользователи не могут видеть ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание анимированного баннера 960х200

    Анимированный баннер-шапка для сайта размером 960х200 продолжительность 40 сек. Тематика - авиация, для школы авиации, должна быть интегрирована анимация радара. анимация флэш, желательно прдвинутый уровень простой пример радара http://www.fach.cl/ кроме радара ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Swi to fla

    $500

    Необходимо поправить архивы .fla после декомпиляции. Обще количество 18 архивов.Не интересует простая декомпиляция, даю 1 файл на пробу, после проверки заключаю сделку и высылаю остальные.

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад