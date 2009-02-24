ecuadinamica

Прописать правильно класс для рамки для всех изоображений, вставляемых в контент Joomla, чтобы изображение после применения класса не вылезало за пределы страницы, не налезало на текст и т.д. также возможно исправить другие ошибки, отображение ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходим компонент для сайта школы со следующими функциями: Пользователь-ученик может войти в свой личный раздел, где может видеть свои оценки, задания, замечания и т.д. без возможности редактирования. Другие пользователи не могут видеть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Анимированный баннер-шапка для сайта размером 960х200 продолжительность 40 сек. Тематика - авиация, для школы авиации, должна быть интегрирована анимация радара. анимация флэш, желательно прдвинутый уровень простой пример радара http://www.fach.cl/ кроме радара ...Баннеры4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходимо поправить архивы .fla после декомпиляции. Обще количество 18 архивов.Не интересует простая декомпиляция, даю 1 файл на пробу, после проверки заключаю сделку и высылаю остальные.Анимация9 заявокЗакрыт16 лет назад