chelseabluesru

Андрей chelseabluesru

 
34 годаРоссия/Саранск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Добрый день! Предлагаю свою кандидатуру копирайтера.

Опыт работы 5 лет. Являюсь администратором и владельцем сайта ChelseaBlues.Ru

Новости пишу только на спортивную тематику - ФУТБОЛ!

Переводы, послематчевые обзоры, превью к матчам, есть возможность выхода на футболистов молодежных клубов АПЛ.

  • Объявления на автопортал

    $50

    Необходимо сделать скрипт объявлений авто на сайт UCOZ http://auto-weekend.ru/ Пример: Выглядеть должно примерно так — http://www.cars.ru/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/g/ любые другие варианты похожие, тоже приветствуются…но на системе UCOZ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доска объявления (Купить-продать) Авто

    $250

    Необходима доска объявлений на сайт UCOZ для автомобильного портала http://auto-weekend.ru/ Пример: Выглядеть должно примерно так - http://www.cars.ru/, http://www.cars.ru/find/marka/Infiniti/, http://www.cars.ru/find/marka/Infiniti/G/ любые другие варианты похожие, тоже приветствуются...но на системе UCOZ

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Hikary
Елена 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта уникальным контентом
Рекомендую Андрея как надёжного заказчика. Четкая и понятная постановка задачи. С оплатой все в порядке.Спасибо за сотрудничество.
Большое спасибо за проделанную работу. Вчера вечером написал свое предложение по работе, и сразу же получил положительный ответ. В течение суток работа была сделана на отлично. С моей стороны был небольшой «косяк» не перевел денежку, как мы договаривались, но Елена все равно выполнила обещание, а я уже вечером перевел деньги. Отличный копирайтер. Советую всем. Тематика текстов была Автомобили и прочие гаджеты…
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