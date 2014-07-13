chelseabluesru

Большое спасибо за проделанную работу. Вчера вечером написал свое предложение по работе, и сразу же получил положительный ответ. В течение суток работа была сделана на отлично. С моей стороны был небольшой «косяк» не перевел денежку, как мы договаривались, но Елена все равно выполнила обещание, а я уже вечером перевел деньги. Отличный копирайтер. Советую всем. Тематика текстов была Автомобили и прочие гаджеты…