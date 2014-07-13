chelseabluesru

Необходимо сделать скрипт объявлений авто на сайт UCOZ http://auto-weekend.ru/ Пример: Выглядеть должно примерно так — http://www.cars.ru/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/, http://www.cars.ru/find/marka/infiniti/g/ любые другие варианты похожие, тоже приветствуются…но на системе UCOZ...
Добрый день! Предлагаю свою кандидатуру копирайтера.
Опыт работы 5 лет. Являюсь администратором и владельцем сайта ChelseaBlues.Ru
Новости пишу только на спортивную тематику - ФУТБОЛ!
Переводы, послематчевые обзоры, превью к матчам, есть возможность выхода на футболистов молодежных клубов АПЛ.
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Необходима доска объявлений на сайт UCOZ для автомобильного портала http://auto-weekend.ru/ Пример: Выглядеть должно примерно так - http://www.cars.ru/, http://www.cars.ru/find/marka/Infiniti/, http://www.cars.ru/find/marka/Infiniti/G/ любые другие варианты похожие, тоже приветствуются...но на системе UCOZСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт о машинах - http://auto-weekend.ru/ Все что связано с Миром машин, нам нужно все, от отзывов, тест-драйвов, до обычных обзоров и новостейКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую Андрея как надёжного заказчика. Четкая и понятная постановка задачи. С оплатой все в порядке.Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
Большое спасибо за проделанную работу. Вчера вечером написал свое предложение по работе, и сразу же получил положительный ответ. В течение суток работа была сделана на отлично. С моей стороны был небольшой «косяк» не перевел денежку, как мы договаривались, но Елена все равно выполнила обещание, а я уже вечером перевел деньги. Отличный копирайтер. Советую всем. Тематика текстов была Автомобили и прочие гаджеты…