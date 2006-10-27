Нужен дизайн страниц сайта, верстка CSS (12-15 страниц). Программная сторона вопроса решена. Логотип имеется. Москва. Бюджет небольшой, реально смотрю на вещи. Текста на страницах минимум. Желающим заработать ОЧЕНЬ много просьба не беспокоиться. Пожалуйста, присылайте ссылки на Ваши работы ...