chicago

Гость chicago

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн и верстка сайта

    Нужен дизайн страниц сайта, верстка CSS (12-15 страниц). Программная сторона вопроса решена. Логотип имеется. Москва. Бюджет небольшой, реально смотрю на вещи. Текста на страницах минимум. Желающим заработать ОЧЕНЬ много просьба не беспокоиться. Пожалуйста, присылайте ссылки на Ваши работы ...

    Верстка сайтаCSS
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет-сервис (серверная часть web-пректа)

    $1000

    Написание пользовательской и серверной части web-пректа [Интернет-сервис], включая работу с БД. Предполагается использование технологий: PHP 5, JavaScript, DHTML, СУБД - MySQL или PostgeSQL, web-сервер желательно nginx. Проект предполагает существенную нагрузку БД. В дальнейшем (после запуска проекта) ...

    PHPJavascriptMySQLNginx
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интернет-сервис (серверная часть web-пректа)

    $1000

    Написание пользовательской и серверной части web-пректа [Интернет-сервис], включая работу с БД. Предполагается использование технологий: PHP 5, JavaScript, DHTML, СУБД - MySQL или PostgeSQL, web-сервер желательно nginx. Проект предполагает существенную нагрузку БД. В дальнейшем (после запуска проекта) ...

    PHPJavascriptMySQLNginx
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад