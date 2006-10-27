Нужен дизайн страниц сайта, верстка CSS (12-15 страниц). Программная сторона вопроса решена. Логотип имеется. Москва. Бюджет небольшой, реально смотрю на вещи. Текста на страницах минимум. Желающим заработать ОЧЕНЬ много просьба не беспокоиться. Пожалуйста, присылайте ссылки на Ваши работы ...
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- Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Написание пользовательской и серверной части web-пректа [Интернет-сервис], включая работу с БД. Предполагается использование технологий: PHP 5, JavaScript, DHTML, СУБД - MySQL или PostgeSQL, web-сервер желательно nginx. Проект предполагает существенную нагрузку БД. В дальнейшем (после запуска проекта) ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Написание пользовательской и серверной части web-пректа [Интернет-сервис], включая работу с БД. Предполагается использование технологий: PHP 5, JavaScript, DHTML, СУБД - MySQL или PostgeSQL, web-сервер желательно nginx. Проект предполагает существенную нагрузку БД. В дальнейшем (после запуска проекта) ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад