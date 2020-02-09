chikgreatdesign1

Дизайнер-архитектор интерьера

Добрый день! Меня зовут Шик Татьяна. Я дизайнер интерьера.

Получила образование по специальности "Дизайн предметно-пространственной среды" и " техник-архитектор"

Есть опыт работы в дизайн студии-1,5 года. До работы в студии работала архитектором удаленно,вычерчивала чертежи для дизайн-проектов. Имею навык ведения авторского сопровождения. Могу вести проект от этапа согласования дизайн-проекта ( пожеланий заказчика) до реализации.

Имею опыт архитектурного проектирования (планировочное решение интерьера, архитектурная часть дизайн-проекта ).

Своими ключевыми профессиональными навыками считаю:

-умение услышать и понять заказчика

-умение вести переговоры с заказчиком

-могу быстро выполнять планировочные решения в программе AutoCAD

-3д визуализацию в программе 3Ds Max

-владею знаниями 3D-моделирования

-имею навык презентаций проектов

Также считаю хорошим вариантом презентации проекта в более краткой и доступной форме – архитектурные развертки , 3D-эскизы в программе SketchUp. Имею опыт в вычерчивании строительных чертежей для дизайн-проекта. Ориентируюсь в ценах и материалах исходя из своего опыта сопровождения проекта при его реализации.

Портфолио:

http://schik92.wixsite.com/architect-portf-ru