Сертифицированное Агентство Яндекс.Директ и партнер Google
Для начинающих обеспечим:
1. Проработку ядра по интеллектуальной карте.
2. От 1000 фраз в СЯ.
3. До 4 объявлений на фразу.
4. Настройку целей.
5. Разметку по UTM.
6. Быстрые ссылки, уточнения, отображаемый URL в объявлениях.
7. Рекламные кампании: 1) Поиск 2) РСЯ 3) Ретаргетинг
Разработка лендингов под ключ с годовой поддержкой
Стоимость: 9990 руб. - создание, размещение (хостинг) и поддержка в течение года.
Что входит в стоимость:
- проработка идеи
- подготовка и написание контента
-оформление под тематику / ваш фирменный стиль
- адаптивная верстка, кроссбраузерность
- поддержка с администрированием в течение года
подключение любого вашего домена или выдаем бесплатный
- настройка любых полей в формах
- кабинет заказов + уведомления на email
- внутренняя SEO-оптимизация (title, desc, keywords, заголовки, favicon, верификация Яндекс.Вебмастер)
- установка Яндекс.Метрики, Google Analytics
- установка чатов онлайн-связи и call-back скриптов
- настройка целей для контекстной рекламы
Возможны расширенные пакеты поддержки для оперативного изменения лендинга или при частой смене данных.
Контакты
Работаем в т.ч. по договору и безналу.
Skype:alexfinder
Тел. +74991124258
ICQ: 297-306-497
Портфолио
- Лендинг "Детские часы с GPS"307 просмотров