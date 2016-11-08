ЧоПочом - Эффективный интернет-маркетинг!

Сертифицированное Агентство Яндекс.Директ и партнер Google

Для начинающих обеспечим:

1. Проработку ядра по интеллектуальной карте.

2. От 1000 фраз в СЯ.

3. До 4 объявлений на фразу.

4. Настройку целей.

5. Разметку по UTM.

6. Быстрые ссылки, уточнения, отображаемый URL в объявлениях.

7. Рекламные кампании: 1) Поиск 2) РСЯ 3) Ретаргетинг

Разработка лендингов под ключ с годовой поддержкой

Стоимость: 9990 руб. - создание, размещение (хостинг) и поддержка в течение года.

Что входит в стоимость:

- проработка идеи

- подготовка и написание контента

-оформление под тематику / ваш фирменный стиль

- адаптивная верстка, кроссбраузерность

- поддержка с администрированием в течение года

подключение любого вашего домена или выдаем бесплатный

- настройка любых полей в формах

- кабинет заказов + уведомления на email

- внутренняя SEO-оптимизация (title, desc, keywords, заголовки, favicon, верификация Яндекс.Вебмастер)

- установка Яндекс.Метрики, Google Analytics

- установка чатов онлайн-связи и call-back скриптов

- настройка целей для контекстной рекламы

Возможны расширенные пакеты поддержки для оперативного изменения лендинга или при частой смене данных.

Контакты

Работаем в т.ч. по договору и безналу.

Skype:alexfinder

Тел. +74991124258

ICQ: 297-306-497