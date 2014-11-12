" Помощник дизайнера "
Образование
художественная школа 2008-2010гг
архитектурный факультет ПГАСА 2010-2015
Профессиональные навыки
Archcad, Autocad, Corel Draw, Photoshop, 3d max, Artlantis
Опыт работы
Выполняла на заказ разработку логотипов, орнаментов, визиток,буклетов, виньеток.
Награды
20 место на международном конкурсе искусств,организованном ЮНЕСКО,г.Труа,Франция 2008год
5 место на международном конкурсе искусств,организованном ЮНЕСКО,г.Труа,Франция 2009 год
лауреат фестиваля социальной рекламы "Ананас"
Портфолио
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