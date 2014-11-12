christinatin

Кристина Опанаско christinatin

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
" Помощник дизайнера "

Образование

художественная школа 2008-2010гг

архитектурный факультет ПГАСА 2010-2015 

Профессиональные навыки

Archcad, Autocad, Corel Draw, Photoshop, 3d max, Artlantis 

Опыт работы

Выполняла на заказ разработку логотипов, орнаментов, визиток,буклетов, виньеток. 

Награды

20 место на международном конкурсе искусств,организованном ЮНЕСКО,г.Труа,Франция 2008год

5 место на международном конкурсе искусств,организованном ЮНЕСКО,г.Труа,Франция 2009 год

лауреат фестиваля социальной рекламы "Ананас" 

Портфолио