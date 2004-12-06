chts

Гость chts

 
NaN летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

опыт работы:

веб-дизайн с 1999 года

полиграфия с 2001 года

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Отзывы заказчиков
igor607
52 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
19 лет назад
Доска объявлений.
Работа выполнена безукоризненно.