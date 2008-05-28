Нужна страничка, на которой можно указать ФИО, телефон (моб), уровень владения языком, (предусмотреть возможность добавить/редактировать поля из админки) 1) Нужна возможность сформировать отчет, по зарегистрированным участникам 2) Нужно сделать так, чтобы дизайн был отделен от кода. (что ...
- $25Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $500
Допустим есть 5-20 компьютеров, конфигурация полностью идентична вплоть до установленного ПО Нужно написать такую программу что бы в итоге получилось: Выполнять одни и те же действия на всех этих ПК синхронно. (ну может с поправкой на качество ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно реализовать программу контроля знаний студентов. Предположительно можно сделать компонет для Joomla. вот задание. Хотелось бы выслушать предложения. Примечания: Web-интерфейс, режимы работы: самоконтроль, рейтинговый контроль (т.е. рейтинги), экзамен. 0)студент заходит на страницу вводит свои логин ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Собственно. Хочется создать команду единомышленников. Для осуществления различных проектов. На данный момент конкретно - хочется создать небольшую дизайн студию. Нужен дизайнер. Требования такие: 1) уметь рисовать. 2) желание развиваться 3) желание работать 4) Быть на связиДизайн сайтов20 заявокЗакрыт16 лет назад
Собственно. Хочется создать команду единомышленников. Для осуществления различных проектов. На данный момент конкретно - хочется создать небольшую дизайн студию. Нужен программист-php/верстальщик Требования такие: 1) желательно знание Joomla или желание изучать. 2) связка php/mysql 3) желание работать 4) Быть на связи 5) самое ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Из того что есть на сайте www.graflab.ru. Сделать конфетку :). Пишите цены, сроки.Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт16 лет назад