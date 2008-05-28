cishka

Юрий Ягупов cishka

 
40 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Страница регистрации участников клуба по интересам

    $25

    Нужна страничка, на которой можно указать ФИО, телефон (моб), уровень владения языком, (предусмотреть возможность добавить/редактировать поля из админки) 1) Нужна возможность сформировать отчет, по зарегистрированным участникам 2) Нужно сделать так, чтобы дизайн был отделен от кода. (что ...

    PHPMySQLДизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Удаленный доступ для нескольких ПК

    $500

    Допустим есть 5-20 компьютеров, конфигурация полностью идентична вплоть до установленного ПО Нужно написать такую программу что бы в итоге получилось: Выполнять одни и те же действия на всех этих ПК синхронно. (ну может с поправкой на качество ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа тетсирования знаний студентов

    Нужно реализовать программу контроля знаний студентов. Предположительно можно сделать компонет для Joomla. вот задание. Хотелось бы выслушать предложения. Примечания: Web-интерфейс, режимы работы: самоконтроль, рейтинговый контроль (т.е. рейтинги), экзамен. 0)студент заходит на страницу вводит свои логин ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен партнер - дизайнер

    Собственно. Хочется создать команду единомышленников. Для осуществления различных проектов. На данный момент конкретно - хочется создать небольшую дизайн студию. Нужен дизайнер. Требования такие: 1) уметь рисовать. 2) желание развиваться 3) желание работать 4) Быть на связи

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист/Верстка/скриптинг

    Собственно. Хочется создать команду единомышленников. Для осуществления различных проектов. На данный момент конкретно - хочется создать небольшую дизайн студию. Нужен программист-php/верстальщик Требования такие: 1) желательно знание Joomla или желание изучать. 2) связка php/mysql 3) желание работать 4) Быть на связи 5) самое ...

    PHPMySQLJoomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад