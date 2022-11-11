Fullstak web developer

Привет я человек оркестр, обозначу свои навыки:

VueJs/NuxtJs, Vanila JS и ещё очень много с приставкой JS, Laravel, Linux, Docker, Wordpress, Joomla, микросервисная архитектура, Настройка CI/CD и ещё много чего...

Управление командой, Trello, Bitrix24. Управление и содержание кодовой базы(Git, Code Review, Tests)

Если вас интересует какая то конкретная веб технология или платформа, спросите, с вероятностью в 95% я её знаю.(и скорее всего я как минимум middle++ или скорее всего Senior)