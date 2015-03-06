client-hunter

Здравствуйте! Нужен вебмастер для верстки лендинга по готовым шаблонам(.psd) Оплата 1400 руб (+ денежный бонус, если заказ будет сдан в срок и четко по ТЗ). Подробное ТЗ вышлю ...
HTML-верстка16 заявок
Закрыт
10 лет назад
Здравствуйте! Нужен вебмастер для верстки лендинга по готовым шаблонам(.psd) Оплата 1400 руб (+ денежный бонус, если заказ будет сдан в срок и четко по ТЗ). Подробное ТЗ вышлю ...
Здравствуйте! Нужен дизайнер для создания лендинга(5-7 экранов) по предварительному шаблону. Оплата - 2500 руб (+ денежный бонус, если заказ будет сдан в срок и четко по ТЗ). ...