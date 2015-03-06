client-hunter

Екатерина client-hunter

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Верстка лендинга

    Здравствуйте! Нужен вебмастер для верстки лендинга по готовым шаблонам(.psd) Оплата 1400 руб (+ денежный бонус, если заказ будет сдан в срок и четко по ТЗ). Подробное ТЗ вышлю ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Здравствуйте! Нужен дизайнер для создания лендинга(5-7 экранов) по предварительному шаблону. Оплата - 2500 руб (+ денежный бонус, если заказ будет сдан в срок и четко по ТЗ). ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад