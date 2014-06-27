cliniccoplex

Анна cliniccoplex

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Макет

    необходим макет указателя формата 1.240 x 0.840 (см вложение) реклама частного травмпункта при хирургическом комплексе СМТ Обязательные элементы: логотип компании, телефон и адрес Обязательные требования: носитель без подсветки,поэтому макет должен быть ярким, заметным. Легко считываться информация о том, ...

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер (флеш и гиф)

    $100

    Нужен баннер для портала , срок выполнения 2 дня. нужен флеш, и гифка Посмотреть примеры можно сразу на сайте http://doctorpiter.ru/ (пандент, нео мед) Тех требования прикрепляю. ТЗ 1. Обязательные элементы логотип компании, наименование Клиники СМТ, контактный ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Разработка макета акционной листовки евроформата
Спасибо Анна за совместную работу! ТЗ четко, приятна в общении, оплата своевременная! С удовольствием поработаю еще.... Рекомендую!
Работа была сделана вовремя, поправки вносились оперативно. Более чем лояльное отношение к пожеланиям заказчика, такое редко встретишь! Рекомендую как хорошего профессионала. Спасибо!
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Баннер (флеш и гиф)
Спасибо за интересный проект и своевременную оплату. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Баннер был сделан в короткие сроки, без исправлений. Качественно исполненный дизайн. Рекомендую!
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