Создаем интернет-магазины для малого и среднего бизнеса.

Наша команда профессионально занимается web-разработками.

Основной сферой деятельности является модернизация существующих сайтов, выражающаяся во встраивании системы управления и ее кастомизация под индивидуальные требования заказчика.

Территориально находимся в ближнем подмосковье. Каждый из наших специалистов имеет более чем 10-ти летний опыт Web-разработок. Благодаря оптимизации издержек бизнеса мы имеем возможность поддерживать приемлемые цены на наши услуги.

С 2018 года сформирован отдел для работы с e-commerce проектами. Мы являемся сертифицированными партнерами платформы для интернет-магазинов InSales. Подробнее на сайте https://insales-studio.ru/

Портфолио и контакты на сайте http://Переделка-сайтов.РФ/

К услугам заказчиков белые схемы работы и полное документальное оформление сделки, хостинг, регистрация доменов.

Телефон: +7 495 943-24-89