codekick

Владимир codekick

 
33 годаКазахстан/Кокшетау
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качество, надежность, сопровождение

Опыт программирования C++ Builder, Delphi, PHP - 4 года.

Также владею: JavaScript, HTML, CSS.

Также разработка под Linux: консольных и серверных приложений на C и C++, графических приложений на Qt C++.

Специализируюсь на БД, ИС, АРМ, Системы наблюдения и анализа технологических процессов.

Работаю с СУБД: Access, InterBase, FireBird, DBase, FoxPro, MySQL и др.

Локальные и клиент-сервер, разделение прав пользователей, отчеты, графики, все что пожелаете.

Также пишу прикладное и сетевое ПО.

Желательна предоплата.

Ответственность, выполнение работы в срок. Сопровождение.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphiLinuxFirebird
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Отзывы заказчиков
Zerohold
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для codekick
Выполнил быстро, качественно и в срок поставленную задачу. Плохо просто сказать ничего не могу. Рекомендую.
Четко поставил задачу, Оплата произведена в сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
tonidv
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$310
10 баллов
13 лет назад
Программа для автоматизации работы в фирме.
Все сделано отлично. Задание было расплывчато, много пришлось делать прямо с чистого листа и много исправлять. Все делал быстро корректно, а самое главное не пропадал и работал по выходным ... В общем не пожалел ни разу.
Отличный заказщик, достойная оплата, четкие указания никаких подводных камней в ТЗ, советую
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Прикладное ПО
1 отзыв
от $20
от 4 дней
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