Качество, надежность, сопровождение

Опыт программирования C++ Builder, Delphi, PHP - 4 года.

Также владею: JavaScript, HTML, CSS.

Также разработка под Linux: консольных и серверных приложений на C и C++, графических приложений на Qt C++.

Специализируюсь на БД, ИС, АРМ, Системы наблюдения и анализа технологических процессов.

Работаю с СУБД: Access, InterBase, FireBird, DBase, FoxPro, MySQL и др.

Локальные и клиент-сервер, разделение прав пользователей, отчеты, графики, все что пожелаете.

Также пишу прикладное и сетевое ПО.

Желательна предоплата.

Ответственность, выполнение работы в срок. Сопровождение.