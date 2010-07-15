Качество, надежность, сопровождение
Опыт программирования C++ Builder, Delphi, PHP - 4 года.
Также владею: JavaScript, HTML, CSS.
Также разработка под Linux: консольных и серверных приложений на C и C++, графических приложений на Qt C++.
Специализируюсь на БД, ИС, АРМ, Системы наблюдения и анализа технологических процессов.
Работаю с СУБД: Access, InterBase, FireBird, DBase, FoxPro, MySQL и др.
Локальные и клиент-сервер, разделение прав пользователей, отчеты, графики, все что пожелаете.
Также пишу прикладное и сетевое ПО.
Желательна предоплата.
Ответственность, выполнение работы в срок. Сопровождение.
Портфолио
- Master Baguette229 просмотров
- KMG Contacts198 просмотров
- LogTrace212 просмотров
- Pinger211 просмотров
- ClientZ319 просмотров
- Personal Treiner386 просмотров
- MRA Status Checker265 просмотров
- Fire Monitor359 просмотров
- Rielto437 просмотров
- CompParts316 просмотров
- CalendarReminer v2.0219 просмотров
- ArnaDBase v2.0440 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Выполнил быстро, качественно и в срок поставленную задачу. Плохо просто сказать ничего не могу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четко поставил задачу, Оплата произведена в сроки. Рекомендую.
$310
10 баллов
13 лет назад
Все сделано отлично. Задание было расплывчато, много пришлось делать прямо с чистого листа и много исправлять. Все делал быстро корректно, а самое главное не пропадал и работал по выходным ... В общем не пожалел ни разу.
Ответный отзыв
Отличный заказщик, достойная оплата, четкие указания никаких подводных камней в ТЗ, советую
Прикладное ПО
1 отзыв
от $20
от 4 дней
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