Здравствуйте!
О себе. 6-летний опыт работы в области ИТ:
1. PHP, Perl [web-design] + testing + управление проектами
2. Разработка прикладного ПО для win - С/C++, C#, WPF, MVVM
3. Системное программирование - CS1000 (телекоммуникации), последняя работа - разработка системы прослушки для офисных АТС (СОРМ), реализация протокола X.25. Разработка realtime систем на базе Linux и VxWorks. Руководитель группы разработчиков.
4. Разработка SIP/H323 клиента (Win), портирование на Ubuntu linux.
5. Опыт работы в команде, управления командой, удаленное программирование.
В случае необходимости разработки дизайна есть возможность подключить дизайнера (PhotoShop, моделинг, полиграфия, большой опыт дизайна и верстки для WEB).
Предлагаю услуги по разработке и тестированию ПО, управлению проектами.
Спасибо,
Евгений | coder-nn
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