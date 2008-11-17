Кодер - C, C#, PHP, Perl

Здравствуйте!

О себе. 6-летний опыт работы в области ИТ:

1. PHP, Perl [web-design] + testing + управление проектами

2. Разработка прикладного ПО для win - С/C++, C#, WPF, MVVM

3. Системное программирование - CS1000 (телекоммуникации), последняя работа - разработка системы прослушки для офисных АТС (СОРМ), реализация протокола X.25. Разработка realtime систем на базе Linux и VxWorks. Руководитель группы разработчиков.

4. Разработка SIP/H323 клиента (Win), портирование на Ubuntu linux.

5. Опыт работы в команде, управления командой, удаленное программирование.

В случае необходимости разработки дизайна есть возможность подключить дизайнера (PhotoShop, моделинг, полиграфия, большой опыт дизайна и верстки для WEB).

Предлагаю услуги по разработке и тестированию ПО, управлению проектами.

Спасибо,

Евгений | coder-nn