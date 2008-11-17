coder-nn

Евгений Носков coder-nn

 
39 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Кодер - C, C#, PHP, Perl

Здравствуйте!

О себе. 6-летний опыт работы в области ИТ:

1. PHP, Perl [web-design] + testing + управление проектами

2. Разработка прикладного ПО для win - С/C++, C#, WPF, MVVM

3. Системное программирование - CS1000 (телекоммуникации), последняя работа - разработка системы прослушки для офисных АТС (СОРМ), реализация протокола X.25. Разработка realtime систем на базе Linux и VxWorks. Руководитель группы разработчиков.

4. Разработка SIP/H323 клиента (Win), портирование на Ubuntu linux.

5. Опыт работы в команде, управления командой, удаленное программирование.

В случае необходимости разработки дизайна есть возможность подключить дизайнера (PhotoShop, моделинг, полиграфия, большой опыт дизайна и верстки для WEB).

Предлагаю услуги по разработке и тестированию ПО, управлению проектами.

Спасибо,

Евгений | coder-nn

PHPLinuxUbuntuPerlPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Евгения Носкова
Лучший программист! Сделал всё супер! Рекмоендую.
Спасибо за сотрудничество! Оплата по работе...
Ответный отзыв
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Настроить шаблон дизайна в CMS Made Simple
Спасибо!Сделали все, что требовалось для нормальной работы сайта.