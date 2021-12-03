comliferecruit

Требуется выложить около 500 позиций товаров из интернет-магазина восстановленной бытовой техники на маркетплейсы Rozetka и Prom.ua. Необходимо подготовить описания, характеристики и фотографии товаров, а также выполнить легкий рерайт описаний для улучшения их привлекательности.