comliferecruit

Елена comliferecruit

 
52 года
3 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Брендовка автомобиля

    Необходимо разработать макет брендинга для двух минивэнов Фольксваген Транспортер 6. Имеются логотип в векторном формате, размеры автомобилей и информация для надписей. Примеры желаемого брендинга также предоставлены. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Наружная реклама7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Выложить товары интернет-магазина на маркетплейс Rozetka и Prom.ua.

    Требуется выложить около 500 позиций товаров из интернет-магазина восстановленной бытовой техники на маркетплейсы Rozetka и Prom.ua. Необходимо подготовить описания, характеристики и фотографии товаров, а также выполнить легкий рерайт описаний для улучшения их привлекательности.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Требуется наполнить интернет-магазин 500-600 позициями крупной бытовой техники б/у с детальными описаниями, характеристиками и фотографиями. Важно обеспечить качественное представление товара для привлечения покупателей.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    3 года назад