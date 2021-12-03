comliferecruit

Необходимо разработать макет брендинга для двух минивэнов Фольксваген Транспортер 6. Имеются логотип в векторном формате, размеры автомобилей и информация для надписей. Примеры желаемого брендинга также предоставлены. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
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Требуется выложить около 500 позиций товаров из интернет-магазина восстановленной бытовой техники на маркетплейсы Rozetka и Prom.ua. Необходимо подготовить описания, характеристики и фотографии товаров, а также выполнить легкий рерайт описаний для улучшения их привлекательности.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется наполнить интернет-магазин 500-600 позициями крупной бытовой техники б/у с детальными описаниями, характеристиками и фотографиями. Важно обеспечить качественное представление товара для привлечения покупателей.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт3 года назад