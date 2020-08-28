Нужно отрендерить сет отснятого видео готового для загрузки на YouTube. Есть сырое видео, лого заставка, тайтлы, и прочие артефакты сделанные в Adobe After Effects. Нужно сложить все это вместе, сделать нормальные переходы между отрывками, возможно ...
- Видеомонтаж50 заявокЗакрыт3 года назад
Есть логотип для сайта в формате .ai. Лого виден [url=https://strive2code.com/]на сайте здесь[/url] в хедере. Что нужно сделать: [list][*]Обновить существующий логотип (применить градиент, посмотреть соответствие цветов, чтобы он "вписывался" в общую цветовую схему сайта)[*]Сделать копию лого с ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно несколько компонентов которые можно будет переиспользовать для создания видеороликов для youtube и блога. К ним относятся: - Заставка (short logo reveal) - lower third (динамическая плашка с анимацией) для отображения имени/фамилии/назвния ресурса - Анимация для коротких пауз ...Видеомонтаж7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен логотип для сайта [url=https://strive2code.com/]https://strive2code.com/[/url] который вписывался бы в общую цветовую схему ресурса и одновременно был простым (как например здесь [url=https://acloud.guru/]https://acloud.guru/[/url]). Лого должно быть связано с клауд технологиями, разработкой, архитекрурой ПО и т.д.Логотипы и Знаки51 заявкаЗакрыт3 года назад