command0r

Александр Александров command0r

 
43 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
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  • Рендеринг видео для YouTube в Adobe Premiere

    Нужно отрендерить сет отснятого видео готового для загрузки на YouTube. Есть сырое видео, лого заставка, тайтлы, и прочие артефакты сделанные в Adobe After Effects. Нужно сложить все это вместе, сделать нормальные переходы между отрывками, возможно ...

    Видеомонтаж50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновление/перерисовка лого

    Есть логотип для сайта в формате .ai. Лого виден [url=https://strive2code.com/]на сайте здесь[/url] в хедере. Что нужно сделать: [list][*]Обновить существующий логотип (применить градиент, посмотреть соответствие цветов, чтобы он "вписывался" в общую цветовую схему сайта)[*]Сделать копию лого с ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заготовки для видеороликов (заставка, "lower third", и пр.) в Adobe AE

    Нужно несколько компонентов которые можно будет переиспользовать для создания видеороликов для youtube и блога. К ним относятся: - Заставка (short logo reveal) - lower third (динамическая плашка с анимацией) для отображения имени/фамилии/назвния ресурса - Анимация для коротких пауз ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка лого для сайта

    Нужен логотип для сайта [url=https://strive2code.com/]https://strive2code.com/[/url] который вписывался бы в общую цветовую схему ресурса и одновременно был простым (как например здесь [url=https://acloud.guru/]https://acloud.guru/[/url]). Лого должно быть связано с клауд технологиями, разработкой, архитекрурой ПО и т.д.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки51 заявка
    Закрыт
    3 года назад