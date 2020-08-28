Нужен логотип для сайта [url=https://strive2code.com/]https://strive2code.com/[/url] который вписывался бы в общую цветовую схему ресурса и одновременно был простым (как например здесь [url=https://acloud.guru/]https://acloud.guru/[/url]). Лого должно быть связано с клауд технологиями, разработкой, архитекрурой ПО и т.д.