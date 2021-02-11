Рендеринг видео для YouTube в Adobe Premiere

ВидеомонтажЗакрыт50 заявок751 просмотр
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Нужно отрендерить сет отснятого видео готового для загрузки на YouTube. Есть сырое видео, лого заставка, тайтлы, и прочие артефакты сделанные в Adobe After Effects. Нужно сложить все это вместе, сделать нормальные переходы между отрывками, возможно наложить звуковое оформление (совместимое с политикой YouTube).  Сейчас только один проект, если все сделано с соответствующим качеством, предполагается работа над похожими проектами с периодичностью в одну неделю.

3 года назад
command0r
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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