Рендеринг видео для YouTube в Adobe Premiere

Сделать интро для вставки в видео покерной тематики. Длительность 5-10 секунд. (Максимум 15 секунд, если необходимо будет немного больше времени для более полной реализации всех требований) Летают покерные карты, дымка на переднем и заднем плане и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отрендерить сет отснятого видео готового для загрузки на YouTube. Есть сырое видео, лого заставка, тайтлы, и прочие артефакты сделанные в Adobe After Effects. Нужно сложить все это вместе, сделать нормальные переходы между отрывками, возможно наложить звуковое оформление (совместимое с политикой YouTube). Сейчас только один проект, если все сделано с соответствующим качеством, предполагается работа над похожими проектами с периодичностью в одну неделю.
- Похожие заказы
- $40Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт3 года назад
Лирическая. Хронометраж 30 сек. Законченность.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Нужна девушка - снять видео-отзыв о онлайн школе, 15-18 летВидеомонтаж16 заявокЗакрыт3 года назад
Доброго времени. Существуют live-трансляции определённых событий, на определённом сайте. Нужно найти первоисточник этих стримов которые даёт нам этот сайт и "выдернуть" их от туда. Это делается, информация 100%. Наша конечная цель. Получить видео поток БЕЗ ...Видеомонтаж4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу на постоянку человека который будет мантирывать ролики озвучку прикручивать от яндекс синтез речи. Вот канал на который будут заливаться ролики https://youtube.com/c/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B материал буду давать или если хотите получать больше покажу где и как искать новости ...Видеомонтаж47 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Я ищу специалиста по монтажу для YouTube канала. Сьемки в помещении формата говорящая голова. Выкидашки, вставки, зум. Сколько будет стоить ваши услуги для долгосрочного проэкта. Александр.Видеомонтаж52 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать видеоролик-рекламный креатив на 10 секунд. Без исходной информации. Тематика - электромобили из Китая. Работа должна быть выполнена грамотно с точки зрения интереса аудитории. Ждём максимально креативного человека.Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт3 года назад
Видео монтаж Вайнов с зелёным фоном и безВидеомонтаж31 заявкаЗакрыт3 года назад
- $2
Возраст 15-18 летВидеомонтаж21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $4
Привет! Необходим монтаж видео для ТТ из готовых роликов на Ютубе.Монтаж примитивный, условно: вырезать-вставить.Стоимость указана за ролик, работа регулярная, в день может быть 5-15 роликов, поэтому можно хорошо заработать :)Видеомонтаж112 заявокЗакрыт3 года назад