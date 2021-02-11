Рендеринг видео для YouTube в Adobe Premiere

Нужно отрендерить сет отснятого видео готового для загрузки на YouTube. Есть сырое видео, лого заставка, тайтлы, и прочие артефакты сделанные в Adobe After Effects. Нужно сложить все это вместе, сделать нормальные переходы между отрывками, возможно наложить звуковое оформление (совместимое с политикой YouTube). Сейчас только один проект, если все сделано с соответствующим качеством, предполагается работа над похожими проектами с периодичностью в одну неделю.