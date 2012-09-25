Здравствуйте. Мне нужен верстальщик с хорошим знанием html5+css3. Который не боится писать скрипты на нативном js/jquery (ничего глобального, например, всплывающее окошко для интернет-магазина о том, что товар добавлен в корзину, карусельку сверстать и повесить на jcarousel, или, ...