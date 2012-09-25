Здравствуйте. Мне нужен верстальщик с хорошим знанием html5+css3. Который не боится писать скрипты на нативном js/jquery (ничего глобального, например, всплывающее окошко для интернет-магазина о том, что товар добавлен в корзину, карусельку сверстать и повесить на jcarousel, или, ...
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Собственно говоря, все описано в прикрепленном изображении. Нужна форма, которая будет отображаться на некоторых сайтах в виде модального окна. Нужен не только диз, но и верстка. Кроссбраузерная + использование jquery для смены пунктов формы, смены css (например, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать исходник в шаблон для HostCMS 6 (пожалуйста, обратите внимание, что 5й апи не интересует :) Дизайн аттачем. Как результат работы, нужен резиновый и кроссбраузерный шаблон. Подавая заявку, указывайте, пожалуйста, сроки и цену. Варианты оплаты - ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Не нужно ничего навороченного, достаточно простой темплейт, светлый (!), без фонов или мозаики {бэкграунд:#fff;}, не перегруженный графикой, но, при этом, чтобы приятно смотрелся + резка, разумеется. В хедере: слева - простое лого, по центру - список ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад