cooldam

Майя cooldam

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Нужен верстальщик

    Здравствуйте. Мне нужен верстальщик с хорошим знанием html5+css3. Который не боится писать скрипты на нативном js/jquery (ничего глобального, например, всплывающее окошко для интернет-магазина о том, что товар добавлен в корзину, карусельку сверстать и повесить на jcarousel, или, ...

    PHPJavascriptHTMLCSSjQueryВерстка из PSD
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка и верстка формы

    Здравствуйте. Собственно говоря, все описано в прикрепленном изображении. Нужна форма, которая будет отображаться на некоторых сайтах в виде модального окна. Нужен не только диз, но и верстка. Кроссбраузерная + использование jquery для смены пунктов формы, смены css (например, ...

    CSSjQuery
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка шаблона под HostCMS 6 из psd

    Необходимо сверстать исходник в шаблон для HostCMS 6 (пожалуйста, обратите внимание, что 5й апи не интересует :) Дизайн аттачем. Как результат работы, нужен резиновый и кроссбраузерный шаблон. Подавая заявку, указывайте, пожалуйста, сроки и цену. Варианты оплаты - ...

    Верстка шаблона
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта по мототехнике

    $50

    Не нужно ничего навороченного, достаточно простой темплейт, светлый (!), без фонов или мозаики {бэкграунд:#fff;}, не перегруженный графикой, но, при этом, чтобы приятно смотрелся + резка, разумеется. В хедере: слева - простое лого, по центру - список ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад