coolwebmaster

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Нужно рерайтнуть статью. Чем скорее - тем лучше. Но качественно. Объем оригинала 5527 знаков. Оплата по Webmoney (рубли). Материал-оригинал прикреплен.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Нужно рерайтнуть статью. Чем скорее - тем лучше. Но качественно. Объем оригинала 5527 знаков. Оплата по Webmoney (рубли). Материал-оригинал прикреплен.
Объем - 2000 знаков Хотелось бы небольшую статью про преимущества новых моделей смартфонов и планшетов на OS Android. Нужно андроид блог упомянуть в качестве регулярно обновляемого источника андроид новостей. Упомянуть - т.е. указать в статье 3 ...