coolwebmaster

Руслан coolwebmaster

 
58 летУкраина/Армянск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайтинг статьи

    $10

    Нужно рерайтнуть статью. Чем скорее - тем лучше. Но качественно. Объем оригинала 5527 знаков. Оплата по Webmoney (рубли). Материал-оригинал прикреплен.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написание статьи. Тематика: смартфоны, планшеты

    $5

    Объем - 2000 знаков Хотелось бы небольшую статью про преимущества новых моделей смартфонов и планшетов на OS Android. Нужно андроид блог упомянуть в качестве регулярно обновляемого источника андроид новостей. Упомянуть - т.е. указать в статье 3 ...

    Написание статейAndroid
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайтинг статьи
Сотрудничеством с Русланом полностью довольны. Четкое ТЗ, своевременная оплата, оперативное общение. С удовольствием продолжим работать дальше!
Очень рад выполненным заказом. Оперативно, грамотно, точно в срок. Буду сотрудничать и в будущем, чего и всем рекомендую!
Ответный отзыв
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Написание статьи. Тематика: смартфоны, планшеты
Четкая задача, быстрая оплата. Надеюсь еще поработать с Русланом в будущем.
Рад сотрудничеством с Дмитрием. Работа выполнена оперативно и качественно. Всем советую воспользоваться его услугами!
Ответный отзыв