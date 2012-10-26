coolwebmaster

Объем - 2000 знаков Хотелось бы небольшую статью про преимущества новых моделей смартфонов и планшетов на OS Android. Нужно андроид блог упомянуть в качестве регулярно обновляемого источника андроид новостей. Упомянуть - т.е. указать в статье 3 ...