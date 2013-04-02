corsarvmeste

Добрый день! Мне (рекламному агентству) нужно сделать сайт (прототип црм) для внутренней работы с клиентами. На нем будет 2 страницы: Заказы и Карточка клиента. В Заказах будет страница на ...
Веб-программирование9 заявок
Закрыт
10 лет назад
Добрый день! Мне (рекламному агентству) нужно сделать сайт (прототип црм) для внутренней работы с клиентами. На нем будет 2 страницы: Заказы и Карточка клиента. В Заказах будет страница на ...
Проект состоит из 3 частей: 1. Плагин на карту Гугл, в котором отображаются элементы и при наведении на них всплывает окно с данными. 2. Админка с двумя уровнями доступа. 3. Поиск с сортировкой по данным. ...
Нужен контект для сайта рекламного агентства. Нужен человек, который понимает правила белого СЕО и написание текстов. Тем много, для обсуждения жду обратной связи. Хочу видеть предыдущие работы.