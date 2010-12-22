cps06

Влад cps06

 
68 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поддержка и продвижение сайта

    Требуется хороший специалист оптимизатор и администратор в одном лице. Функции: продвижение сайта в поисковиках, наполнение сайта, оптимизация, постоянная работа с контентом. Адрес сайта cps06.ru. Продвигаемая тематика - психологические и медицинские услуги. Предлагаемая схема работы: ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад