Перенос сайта на движок вместе с контентом. Редизайн сайта. Работаем только с частными лицами. Сайт компании психологического Центра, адрес cps06.ru Тел. 89654343327 Влад Евгеньевич.
Сайты «под ключ»27 заявок
Закрыт
13 лет назад
Перенос сайта на движок вместе с контентом. Редизайн сайта. Работаем только с частными лицами. Сайт компании психологического Центра, адрес cps06.ru Тел. 89654343327 Влад Евгеньевич.
Требуется хороший специалист оптимизатор и администратор в одном лице. Функции: продвижение сайта в поисковиках, наполнение сайта, оптимизация, постоянная работа с контентом. Адрес сайта cps06.ru. Продвигаемая тематика - психологические и медицинские услуги. Предлагаемая схема работы: ...