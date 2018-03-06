crashpsp

Павел Кирьянов crashpsp

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Свободное владение  After Effects, Photoshop, Cinema 4d ,  Adobe Illustrator;

Понимание и умение реализовывать законы «комфортности восприятия информации» в аудио/видео продуктах

Понимание принципов 2D анимации, тайминга и спэйсинга

Чувство композиции и цвета

Чувство вкуса и знание трендов моушн дизайна

Креативность, многозадачность, эрудированность

Способность работать быстро и качественно

Производство 2D графики для технических обзоров и промо-видео

Разработка и подготовка макетов для графики

Обработка и монтаж отснятого видеоматериала

2003-2008 flash animation,

2008-2011 frontend developer

2011- 2017 motion design 

2017-themeforest

Show Reel 2017

https://www.youtube.com/watch?v=o0Q3aYpQwU8

ALL Work Google

https://drive.google.com/folderview?id=0Bz57QE9SgjhHOURycDBfOWdxTlE&usp=sharing

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Отзывы заказчиков

PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$110
10 баллов
7 лет назад
Рекламный видео-ролик компании
Павел отличный специалист! Всегда был на связи, отличное общение и самое главное качество выполненной работы. Могу смело рекомендовать его как специалиста с большой буквы по работе с видео в AE!
шикарно поработали)10+
Ответный отзыв