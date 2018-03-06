Свободное владение After Effects, Photoshop, Cinema 4d , Adobe Illustrator;
Понимание и умение реализовывать законы «комфортности восприятия информации» в аудио/видео продуктах
Понимание принципов 2D анимации, тайминга и спэйсинга
Чувство композиции и цвета
Чувство вкуса и знание трендов моушн дизайна
Креативность, многозадачность, эрудированность
Способность работать быстро и качественно
Производство 2D графики для технических обзоров и промо-видео
Разработка и подготовка макетов для графики
Обработка и монтаж отснятого видеоматериала
2003-2008 flash animation,
2008-2011 frontend developer
2011- 2017 motion design
2017-themeforest
Show Reel 2017
https://www.youtube.com/watch?v=o0Q3aYpQwU8
ALL Work Google
https://drive.google.com/folderview?id=0Bz57QE9SgjhHOURycDBfOWdxTlE&usp=sharing